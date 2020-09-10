СК Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам

Сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте, утверждают в МВД республики. При этом в СК отказались провести проверку задержаний почти 50 сотрудников СМИ, на что ранее пожаловалась Белорусская ассоциация журналистов. В ООН ранее отметили, что задокументированы сотни случаев пыток и избиений задержанных. Ни о каком расследовании фактов насилия со стороны силовиков в стране неизвестно.