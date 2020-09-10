Минюст предложил наказать адвокатов, которые участвовали в деле актера Михаила Ефремова

В ведомстве хотят лишить защитника артиста Эльмана Пашаева адвокатского статуса, а в отношении Александра Добровинского, который представлял интересы потерпевших, возбудить дисциплинарное производство. Об этом говорится на сайте министерства. Ранее Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам колонии по делу о ДТП со смертельным исходом.
2020-09-10T19:31:38+03:00
2020-09-10T19:36:41+03:00
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19:31, 10 сентября 2020
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