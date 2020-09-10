Президент Ливана созывает заседание Высшего совета обороны страны из-за пожара в Бейруте, с которым пока не удается справиться. Возгорание возникло в порту, где всего несколько недель назад прогремел разрушительный взрыв.

Пожарные машин выглядят как игрушечные на фоне пожара, дым от которого поднялся на сотни метров над городом, эти кадры транслируют СМИ. Горит склад автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, находящийся на территории порта, среди разрушенных месяц назад зданий. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Огонь тушат с воздуха военные вертолеты. Жители близлежащего района покинули свои дома, опасаясь последствий, сообщают агентства, однако службе гражданской обороны сообщили, что опасности распространения огня нет. Там обратились к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины занятые в тушении. По данным местного отделения Красного креста, жертв и серьезных пострадавших при пожаре в бейрутском порту нет. Месяц назад здесь на складе, где хранилась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв, повредивший половину зданий в городе. Более 300 тысяч человек остались без крова. Почти 200 человек скончались, тысячи пострадавших.

Катастрофа усугубила политический кризис в стране, подстегнула массовые протесты. В результате правительство было вынуждено уйти в отставку. После взрыва столица Ливана была признана районом бедствия