Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» почти на 148 миллиардов рублей

Государственное ведомство требует от компании выплатить эту сумму в качестве компенсации за ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива из резервуара на территории дочернего предприятия «Норникеля» в Норильске. Как передает «Интерфакс», В самой компании заявили, что считают иск преждевременным, поскольку сумму ущерба можно определить только после завершения экспертизы.