Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» почти на 148 миллиардов рублей

Государственное ведомство требует от компании выплатить эту сумму в качестве компенсации за ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива из резервуара на территории дочернего предприятия «Норникеля» в Норильске. Как передает «Интерфакс», В самой компании заявили, что считают иск преждевременным, поскольку сумму ущерба можно определить только после завершения экспертизы.
2020-09-10T19:07:09+03:00
2020-09-10T19:07:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:07, 10 сентября 2020
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