Двое депутатов Мосгордумы были сегодня задержаны за акцию против трехдневного голосования

Это представители КПРФ Павел Тарасов и Дмитрий Локтев, передает издание «Медиазона». Они встали у здания Центризбиркома с плакатами, на которых было написано «ЦИК – спаситель российского капитализма» и «Трехдневный цирк». Ранее КПРФ пыталась опротестовать в суде постановление ЦИКа о проведении сентябрьских выборов ряда губернаторов и депутатов заксобраний в три дня, но иск был отклонен.