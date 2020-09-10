Двое депутатов Мосгордумы были сегодня задержаны за акцию против трехдневного голосования

Это представители КПРФ Павел Тарасов и Дмитрий Локтев, передает издание «Медиазона». Они встали у здания Центризбиркома с плакатами, на которых было написано «ЦИК – спаситель российского капитализма» и «Трехдневный цирк». Ранее КПРФ пыталась опротестовать в суде постановление ЦИКа о проведении сентябрьских выборов ряда губернаторов и депутатов заксобраний в три дня, но иск был отклонен.
2020-09-10T19:04:11+03:00
2020-09-10T19:04:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 10 сентября 2020
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