Дипломаты стран Евросоюза снова пришли домой к члену координационного совета оппозиции Белоруссии Светлане Алексиевич

Таким образом они хотят предотвратить её похищение.

Иностранные дипломаты вернулись в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в Минске. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ Медиа». Оно также опубликовало видео, на котором заметно, как группа людей в костюмах входит в дом к белорусскому оппозиционеру, а рядом припаркованы несколько автомобилей с красными номерами.

В первый раз группа иностранных дипломатов приехала к Алексиевич вчера. Среди них были представители Германии, Польши, Шведции и Чехии. Таким образом они отреагировали на публичную просьбу нобелевского лауреата приехать к её дому, поскольку с утра неизвестные пытались попасть к ней в квартиру.

Светлана Алексиевич — последний член президиума координационного совета, который находится в Белоруссии и на свободе. Остальных либо арестовали, либо выдворили из страны.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции. По версии органов деятельность этого органа подпадает по статью о попытке захвата государственной власти.