Сенатор Климов считает, что ресурсы ФБК и Навального используются из-за границы для разжигания протестов в стране

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что ресурсы ФБК и Навального используются из-за границы для разжигания протестов в стране. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я имею в виду то, что люди, которые работают за рубежом против нашей страны, пользуются любым поводом, любой возможностью для продвижения своих интересов, например: в пропагандистских целях. Информацию, которую он (оппозиционер А.Навальный — ЭМ) генерирует или транслирует, а затем эта информация немедленно получает глобальный разворот, потому что простому гражданину тут нужно синхронизировать выступление ВВС, Euronews, Голос Америки», — сказал он.

Ранее А.Климов журналистам заявил, что временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ намерена проанализировать ситуацию с российским оппозиционером А.Навальным и последующие действия Германии и ярда стран НАТО, которые носят признаки вмешательства в суверенные дела РФ.