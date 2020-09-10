Мосгорсуд отклонил жалобы «Мемориала» на два штрафа за отсутствие маркировки «иностранного агента»

Московский городской суд отклонил жалобы правозащитного общества «Мемориал» на два штрафа за отсутствие маркировки «иностранного агента». Адвокат Наталья Морозова сказала корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы», что представители организации намерены обжаловать это решение как в российских судах, так и в Европейском суде по правам человека.

«Все прошло быстро. Единственное, что последнее дело, которое рассматривалось, решение выносил один судья, а подписано другим, что является большой процессуальной ошибкой. И мы надеялись за счет этого, может быть, будет отмена, но нет», — рассказала адвокат.

Также адвокат добавила, что позиция Мосгорсуда не стала для нее сюрпризом, поскольку та же судья таким же образом рассмотрела и шесть других апелляций «Мемориала».

По словам Н.Морозова, готовится большая жалоба в ЕСПЧ, которую «подадут в ноябре по всем 26 протоколам».



«Обжаловать в Конституционном суде и Верховном суде мы также будем, но по другим основаниям, чем ЕСПЧ – там мы указываем то, что закон противоречит европейской конвенции, нарушает свободу слова, и он политический», — отметила она.

Общая сумма штрафов «Мемориала» за отсутствие пометок об иностранном агенте превышает пять миллионов рублей.