Международная федерация плавания разрешила британке Татьяне Белоногофф выступать за Россию

О решении 19-летней девушки получить спортивное гражданство России стало известно в феврале. Ранее она выиграла юниорский чемпионат Европы.
2020-09-10T18:32:43+03:00
2020-09-10T18:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 10 сентября 2020
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