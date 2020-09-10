США ввели санкции против трех россиян и депутата парламента Украины

В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС. Как говорится на сайте американского Минфина, санкции введены из-за обвинений в кибератаках и во вмешательстве в выборы.
2020-09-10T18:32:14+03:00
2020-09-10T18:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 10 сентября 2020
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