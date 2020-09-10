США ввели санкции против трех россиян и депутата парламента Украины

В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС. Как говорится на сайте американского Минфина, санкции введены из-за обвинений в кибератаках и во вмешательстве в выборы.