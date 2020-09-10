В Белоруссии задержан журналист Дмитрий Семченко, который уволился с госТВ и поддержал протесты

Его супруга Юлия сказала газете «Наша Нива», что сегодня к ним домой пришли несколько человек в масках. По их словам, Семченко будет доставлен в милицию для проверки, участвовал ли он в несанкционированных акциях. Семченко входил в число журналистов, которые освещают деятельность президента Александра Лукашенко. Вскоре после выборов он уволился с телеканала ОНТ и стал писать о жестокости со стороны силовиков.
2020-09-10T18:31:40+03:00
2020-09-10T18:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 10 сентября 2020
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