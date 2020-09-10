Постпред США при НАТО ожидает принятия коллективных мер против России из-за отравления Алексея Навального

Дипломат Кей Бейли Хатчисон сказала это в интервью газете «Вашингтон пост». Власти Германии уверены, что основной оппонент Владимира Путина был отравлен химическим оружием «Новичок». Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми намеки на причастность властей России к ситуации с Алексеем Навальным. Имени политика Песков не упоминал и называл Алексея Навального «берлинским пациентом».
2020-09-10T18:31:04+03:00
2020-09-10T18:31:04+03:00
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18:31, 10 сентября 2020
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