Постпред США при НАТО ожидает принятия коллективных мер против России из-за отравления Алексея Навального

Дипломат Кей Бейли Хатчисон сказала это в интервью газете «Вашингтон пост». Власти Германии уверены, что основной оппонент Владимира Путина был отравлен химическим оружием «Новичок». Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми намеки на причастность властей России к ситуации с Алексеем Навальным. Имени политика Песков не упоминал и называл Алексея Навального «берлинским пациентом».