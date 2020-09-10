Китайские власти запретили крупнейшим национальным СМИ освещать выход фильма «Мулан» компании «Уолт Дисней»

Причины запрета не называются, однако неофициально это связывают с международной критикой фильма за съемки в Уйгурском автономном районе.

Агентство Рейтер сообщает, что фильм «Мулан», о героине китайского эпоса, по распоряжению пекинских властей, не получит никакого отклика в правительственных изданиях. Источники агентства объясняют это тем, что часть съемок проходила в Синззянь-Уйгурском автономном округе, администрацию которого Дисней поблагодарила в финальных титрах за содействие во время работы над картиной. Рейтер напоминает, что уйгуры и другие мусульманские народности, проживающие в этой части Китая, жестко и последовательно притесняются Пекином, что не раз становилось объектом критики со стороны демократических стран мира, включая Соединенные штаты, а также осуждалось рядом правозащитных организаций. Накануне официальное китайское издание Global Times уже не в первый раз за последнее время раскритиковало нападки США на власти страны за их политику в округе, назвав такую практику, цитата, «проявлением экстремистской идеологии, исходящей от американского общества». Рейтер особо отмечает, что компания Дисней тщательно проработала все возможные реакции китайских властей на выход фильма. Он снимался из расчета на то, чтобы понравиться большинству гражданам Китая, представляющего вторую киноаудиторию мира. В нем снимаются популярные актеры китайского происхождения, сценарий киноленты предварительно согласован с чиновниками в Пекине, были наняты эксперты, следившие за тем, чтобы представить китайские ценности в наиболее приемлемом для жителей КНР свете.

Ранее, в среду, как передает информагентство, глава финансового отдела компании Дисней развеял сомнения инвесторов относительно того, как китайская аудитория воспримет фильм.

Сегодня, за день до премьеры на первый сеанс картины в Китае было продано более 55 процентов запланированных к продаже билетов. Эксперт агентства Рейтер, пожелавший остаться неизвестным, уверен, что за счет сделанных предзаказов сборы от киноленты еще вырастут, как минимум, в 15 раз.

Критике подверглась и исполнительница главной роли, актриса Лю Ифей, которая поддержала действия полиции во время уличных протестов в Гонконге. Премьера фильма в Китае состоится 11-го сентября. Как отмечает Reuters, запрет СМИ писать о фильме может стать еще одним ударом по проекту, который обошелся «Диснею» в 200 миллионов долларов.