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18:25, 10 сентября 2020

Президент Путин заявил о необходимости продолжить поддержку людей, оказавшихся в сложной ситуации на фоне пандемии

Президент Путин заявил о необходимости продолжить поддержку людей, которые оказались в сложной ситуации на фоне пандемии. По его словам, ситуация на рынке труда остается напряженной. Несмотря на возобновление работы предприятий, безработица превышает 6%.
При этом, по словам Путина, показатель ВВП России сокращаться меньше, чем в других странах.

Центробанк в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в этом году. Рисковый сценарий предполагает, что пандемия коронавируса будет затяжной и сохранятся некоторые ограничения.



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