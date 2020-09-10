Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала из СИЗО

Бывший деловой партнер хабаровского экс-губернатора Николай Мистрюков помещен под домашний арест.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Официальным подтверждением информации, что Мистрюков заключил сделку со Следственным Комитетом, агентство не располагает. Обычно такое развитие событий предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.

Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в начале 2000-х годов. Губернатора Хабаровского края заключили в СИЗО «Лефортово», а вскоре президент уволил его. Напомню, что Сергей Фургал виновным себя не признает.

После задержания Фургала источник РБК сообщал, что показания на него дал именно Николай Мистрюков, который был задержан еще в 2019 году.