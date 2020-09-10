Мосгорсуд отклонил жалобы правозащитного общества «Мемориал» на два штрафа за отсутствие маркировки «иноагента»

Московский городской суд отклонил жалобы правозащитного общества «Мемориал» на два штрафа за отсутствие маркировки «иностранного агента». Представители организации намерены обжаловать это решение.

Рассмотрение апелляций по штрафам «Мемориалу» прошло быстро, людей на нём почти не было. В небольшом зале перед судьёй сидели представитель правозащитного общества, сотрудник Роскомнадзора и два слушателя.

Первая жалоба касалась штрафа в сто тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент» на одном из сторонних сайтов «Мемориала», посвященном кадровому составу органов госбезопасности СССР во второй половине тридцатых годов. Представитель общества утверждал, что наказание несправедливо, поскольку на интернет-портале была ссылка на правильно оформленный основной сайт «Мемориала». В свою очередь человек из Роскомнадзора напомнил, что по закону некоммерческая организация, которая получает деньги с Запада, обязана отмечать соответствующим образом все свои проекты. После этого чиновник почти сразу поправился и сказал, что имел в виду деньги не только западные, но в принципе иностранные источники финансирования. После их коротких высказываний судья Анна Селивёрстова объявила, что оставляет наказание без изменений.

Вторая жалоба, касалась штрафа в 300 тысяч рублей по схожему вопросу. «Мемориал» обратил внимание на то, что с его точки зрения было серьёзной процессуальной ошибкой — решение по тому делу вынес один судья, а подписано оно было другим. В Мосгорсуде сегодня сказали, что сразу после подачи жалобы по этому поводу первая инстанция выпустила исправления. В итоге то постановление Мосгорсуд также менять не стал.

После заседания адвокат Наталья Морозова сказала «Эху Москвы», что организация собирается обжаловать все штрафы относительно маркировки «иностранный агент» как в российских судах, так и за границей:

«Мы сейчас готовим большую жалобу в ЕСПЧ, которую подаём в октябре по всем 26-ти протоколам. В ЕСПЧ мы будем обжаловать то, что этот закон противоречит Европейской конвенции, то, что он нарушает свободу слова и то, что он политический. А здесь мы будем оспаривать то, что это повторяющиеся правонарушения, которые должны были рассматриваться как одно».

Также адвокат добавила, что позиция Мосгорсуда не стала для неё сюрпризом, поскольку та же судья таким же образом рассмотрела и шесть других апелляций «Мемориала».

Общая сумма штрафов «Мемориала» за отсутствие пометок об иностранном агенте превышает пять миллионов рублей.