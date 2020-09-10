Умерла британская актриса Дайана Ригг, сыгравшая Оленну Тирелл в сериале «Игра престолов»

Ей было 82 года, передает Би-би-си. Дайана Ригг начала сниматься в кино в конце 60-х. Известность ей принесло участие в британском сериале «Мстители» и роль девушки Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе ее Величества».
2020-09-10T17:34:16+03:00
2020-09-10T17:34:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707035-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)