Сайт «Открытые медиа» утверждает, что проект дочери Дмитрия Пескова получит от структуры мэрии Москвы 16,5 млн рублей

Сайт «Открытые медиа» утверждает, что проект дочери Дмитрия Пескова получит от структуры мэрии Москвы 16,5 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, компания «Муви парк» займется написанием и продвижением в соцсетях рассказов на английском языке о достопримечательностях в столице. Это рассказал «Открытым медиа» владелец «Муви парка» Федор Балванович. Он уточнил, что Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, работает в компании арт-директором, но при этом проект, о котором идет речь, по его словам, был придуман именно ею.