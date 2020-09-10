Сенатор Андрей Климов заявил о попытках США вмешаться в дела России с помощью Алексея Навального

Глава комиссии по защите суверенитета утверждает, что в Вашингтоне ожидали, что Навальный и основанный им ФБК смогут разжечь протестные настроения в том числе в Новосибирской и Томской областях, где пройдут выборы в законодательные собрания, передает ТАСС. Власти Германии настаивают на том, что в России Алексей Навальный был отравлен химическим оружием «Новичок». В Кремле поводов для расследования по-прежнему не видят. Российский политик находится в берлинской клинике.
2020-09-10T17:31:54+03:00
2020-09-10T17:35:14+03:00
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17:31, 10 сентября 2020
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