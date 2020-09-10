Сенатор Андрей Климов заявил о попытках США вмешаться в дела России с помощью Алексея Навального

Глава комиссии по защите суверенитета утверждает, что в Вашингтоне ожидали, что Навальный и основанный им ФБК смогут разжечь протестные настроения в том числе в Новосибирской и Томской областях, где пройдут выборы в законодательные собрания, передает ТАСС. Власти Германии настаивают на том, что в России Алексей Навальный был отравлен химическим оружием «Новичок». В Кремле поводов для расследования по-прежнему не видят. Российский политик находится в берлинской клинике.