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Эксклюзив Эха 17:12, 10 сентября 2020

Адвокат: Анархиста Сутугу не могут похоронить, потому что правоохранители потеряли уголовное дело о его убийстве

Родственника не могут получить тело Алексея Сутуги, скончавшегося после уличных избиений 1 сентября, так как столичные правоохранительные органы потеряли дело о его убийстве. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Светлана Сидоркина.

По словам адвоката, с момента смерти А.Сутуги, она не может получить от следователя разрешение на захоронение.
«Когда произошли события, связанные с избиением Сергея Сутуги, дело находилось под следствием Красносельского ОМВД по части 3 статьи 111. 1 сентября этого года Алексей умер. В связи с его смертью дело подлежало переквалификации на часть 4 статьи 111. И относиться оно должно к подведомственности СК. Поэтому 7 сентября 2020 Мещанская межрайонная прокуратура вынесла постановление о передаче дела по подследственности в Следственный отдел Мещанский ЦАО Москвы СК РФ. И с этого момента я несколько дней обиваю пороги и пытаюсь найти это уголовное дело, чтобы получить разрешение следователя на захоронение», — рассказала она.
В Межрайонном мещанском следственном отделе говорят, что у них дела нет. В прокуратуре, по словам адвоката, заверили в том, что они «передали дело в СК по Москве». В Красносельском ОМВД говорят, что они передали дело в прокуратуру.
С.Сидоркина объяснила, что, скорее всего, в одном из ведомств дело просто не оформили.

«Три ведомства, которые не могут между собой разобраться и найти это дело, чтобы я могли получить разрешение следователя на захоронения Алексея Сутуги. Не может быть, чтобы уголовное дело, когда четверо находятся под стражей, куда-то потерялось. Оно где-то не оформлено. Банальная бюрократическая волокита», — отметила адвокат.

С.Сидоркина подала две жалобы — на действия следователей и сотрудников прокуратуры, но пока никакой информации нет.



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