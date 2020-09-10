Полицейские в Котласе изъяли у активиста из машины листовки с агитацией против «Единой России»

В Котласе полиция изъяла у активиста движения «Стоп Шиес» тираж листовок, призывающих голосовать против партии «Единая Россия». Евгений Абакумов рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что его задержали и забрали листовки под предлогом проверки на хранение незаконных материалов.

«Я ехал на машине, и мне дорогу перекрыли три машины сотрудников полиции. Пачки листовок у меня лежали в машине. Мне сказали, что по имеющимся оперативным данным, у меня что-то запрещенное в машине. Провели обыск и изъяли листовки, затем меня задержали и привезли в отдел, где взяли объяснение. Составив протокол, листовки они отдали на экспертизу на предмет экстремизма», — рассказала он.

Е.Абакумов связывает это с желанием властей не допустить распространение подобной информации накануне выборов.

«Им видимо перед выборами надо было максимально все изъять . Это не первый случай, у нас уже целый тираж газеты изъяли, а сейчас листовки.

Видимо они преступность уже победили, теперь разбираются с нами», — отметил он.

Губернаторские выборы в Архангельской области пройдут в трехдневный период с 11 по 13 сентября.