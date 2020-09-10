Бывшего схиигумена Сергия в Екатеринбурге отлучили от церкви

Решение принял церковный суд Екатеринбургской епархии.

Второй Церковный суд для бывшего схиигумена Сергия оказался куда более скоротечным. Переносов заседания на неделю, как в июне, — не произошло. За 4 дня, после двух неявок схимонаха Епархиальный суд утвердил решение об отлучении. Главной причиной отлучения от церкви в Екатеринбургской епархии называют богослужения, которые Сергий (Романов) проводил в Среднеуральском монастыре уже после извержения из сана. Окончательное решение об отлучении или неотлучении от церкви бывшего схиигумена будет принято в течение 15-ти рабочих дней, — заявил журналистам председатель отдела Екатеринбургской епархии по взаимоотношениям с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло. Он же пояснил, что в случае утвержденного решения Сергия станут называть просто Николай Романов. Его не смогут отпевать, нельзя будет молиться за него в православных храмах. Также после отлучения от церкви Сергий перестанет быть монахом.

Действий по возвращению Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится Сергий, Екатеринбургская епархия не планирует.