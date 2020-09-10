Участницу шествия против изменения Конституции арестовали на 5 суток

Решение вынес Останкинский районный суд Москвы. Как отметил адвокат Лейлы Оруджевой Максим Пашков, при задержании 15-го июля силовики ее ударили дубинкой по ноге. Суд признал ее виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, — передает правозащитный проект «ОВД-инфо». По данным правозащитников, в середине июля во время акции на Пушкинской площади были задержаны около 150-ти человек.
2020-09-10T17:03:54+03:00
2020-09-10T17:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 10 сентября 2020
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