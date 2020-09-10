В одном из НИИ Минздрава заявили, что только у 16% переболевших коронавирусом появляются необходимые антитела

Об этом сообщил зам.директора по научной работе санкт-петербургского НИИ фтизиопульмонологии Евгений Соколович. По его словам, поиск в плазме переболевших специальных нейтрализующих вирус антител велся одновременно в России и в Германии. Специалисты получили одинаковые данные, — передает «Интерфакс». Окончательные результаты исследований ученые ожидают до конца года.
2020-09-10T17:02:44+03:00
2020-09-10T17:22:32+03:00
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17:02, 10 сентября 2020
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