Полиция задержала участников одиночных пикетов у здания ЦИК в Москве. Законных оснований для этого не было, — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его словам, во время проведения пикетов около здания Центризбиркома были задержаны депутаты Мосгордумы П.Тарасов и Д.Локтев.

«Сегодня в Москве возле здания Центризбиркома представители левых сил, в частности КПРФ, Левого фронта и других организаций, провели протестные пикеты с требованием провести честные выборы 13 сентября, отменить многодневное голосование. Также звучали призывы отправить главу ЦИК Э.Памфилову. Пикеты поначалу проходили спокойно, люди сменяли друг друга, среди которых были и депутаты МГД и ГД. Но потом подошла полиция, и задержали двух участников — депутатов МГД П.Тарасову и Д.Локтеву, уведя их в автобус, который стоял неподалеку. И заявили, что будут составлять протоколы за проведение пикетом». – рассказал политик.

Задержанных пока держат в автозаке, добавил Сергей Удальцов.