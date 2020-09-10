Норвежские ученые обеспокоены рекордно теплым летом на арктическом архипелаге Шпицберген

В июле воздух там прогрелся почти до 22-х градусов. Вечная мерзлота стала оттаивать. Температура почвы на глубине 10 метров постоянно растет последние 20 лет, — пишет норвежское издание Barents Observer со ссылкой на Норвежский метеорологический институт.