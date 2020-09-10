Норвежские ученые обеспокоены рекордно теплым летом на арктическом архипелаге Шпицберген

В июле воздух там прогрелся почти до 22-х градусов. Вечная мерзлота стала оттаивать. Температура почвы на глубине 10 метров постоянно растет последние 20 лет, — пишет норвежское издание Barents Observer со ссылкой на Норвежский метеорологический институт.
2020-09-10T16:34:16+03:00
2020-09-10T16:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 10 сентября 2020
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