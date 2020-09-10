Государственное бюро расследований Украины сообщило о вызове на допрос бывшего главы президентского офиса А.Богдана

Государственное бюро расследований Украины сообщило о вызове на допрос бывшего главы президентского офиса Андрея Богдана. Ведомство решило проверить сведения, которые он изложил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Следователи, в частности, заинтересовались информацией о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросу статуса Крыма, двустороннего авиасообщения, обмена пленными и ряда других, не предусмотренными действующими законами. В интервью Андрей Богдан сказал, в частности, что Украина якобы, по его выражению, «кинула» Путина, не выполнил своих обещаний. Он руководил администрацией Владимира Зеленского с июня прошлого года по февраль нынешнего.