Государственное бюро расследований Украины сообщило о вызове на допрос бывшего главы президентского офиса А.Богдана

Государственное бюро расследований Украины сообщило о вызове на допрос бывшего главы президентского офиса Андрея Богдана. Ведомство решило проверить сведения, которые он изложил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Следователи, в частности, заинтересовались информацией о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросу статуса Крыма, двустороннего авиасообщения, обмена пленными и ряда других, не предусмотренными действующими законами. В интервью Андрей Богдан сказал, в частности, что Украина якобы, по его выражению, «кинула» Путина, не выполнил своих обещаний. Он руководил администрацией Владимира Зеленского с июня прошлого года по февраль нынешнего.
2020-09-10T16:34:03+03:00
2020-09-10T16:34:03+03:00
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16:34, 10 сентября 2020
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