В администрации президента Сербии сообщили, что он в разговоре с В.Путиным подтвердил военный нейтралитет страны

В администрации президента Сербии сообщили, что он в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил военный нейтралитет страны. Вне зависимости от тяжести и сложности ситуации Сербия останется истинным и корректным партнером России, — приводят чиновники слова лидера страны Александра Вучича.

Накануне правительство Сербии решило на полгода отказаться от участия в любых военных учениях с другими странами. При этом с 10-го по 15 сентября в Сербии планировались антитеррористические учения с участием военных из России и Белоруссии.