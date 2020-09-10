Алексей Малашенко: Не стоит ожидать положительных результатов от встречи политсоветников «нормандской четверки»

В нынешних обстоятельствах не стоит ожидать положительных результатов от завтрашней встречи политсоветников «нормандской четверки». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

«Это будет абсолютно проходное мероприятие на фоне того, что сейчас происходит в Белоруссии и с Навальным. Во всяком случае, большого доверия к России в ходе этой встречи не будет. Я думаю, что у участников достаточно пессимистическое настроение и все прекрасно понимают, что там не будет никого движения вперед. Пока что предпосылок для оптимизма я не вижу», — сказал он.

А.Малашенко добавил, что показателен факт, что президент Владимир Путин не едет на Генассамблею ООН.

«Это некий символ того, что мы готовы к продолжению самоизоляции, мы не готовы к диалогу, мы боимся. И, так или иначе, прямо или косвенно это ложится на «четверку», — заключил он.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет завтра 11 сентября в Берлине.