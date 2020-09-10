Один из лидеров белоруской оппозиции Мария Колесникова остается в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Обвинение ей пока не предъявлено, — рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Людмила Казак. По ее словам, Колесникова не жалуется на условия содержания в СИЗО, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.