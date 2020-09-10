Один из лидеров белоруской оппозиции Мария Колесникова остается в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Обвинение ей пока не предъявлено, — рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Людмила Казак. По ее словам, Колесникова не жалуется на условия содержания в СИЗО, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
2020-09-10T16:04:22+03:00
2020-09-10T16:04:22+03:00
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Эксклюзив Эха 16:04, 10 сентября 2020
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