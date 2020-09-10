Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными обвинения в адрес России в связи с отравлением Навального

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными обвинения в адрес России в связи с отравлением Алексея Навального. Лавров подчеркнул, что Россия готова сотрудничать, но требует от Германии доказательств факта отравления.

По словам Лаврова, позиция западных стран по ситуации с Навальным не вызывает доверия у России.

Министерство обороны Германии сообщило о том, что результаты исследования проб, взятых у Навального, направлены в МД Германии, а оттуда в Организацию по запрещению химического оружия. Российский представитель утверждает, что никаких материалов организация не получала, и настаивает на том, чтобы данные были переданы непосредственно в Москву.

Тем временем издания «Инсайдер» Der Spiegel и расследовательская группа Bellingcat утверждают, что Навальный не только пришел в себя после отравления, но и вспомнил обо всем, что предшествовало отравлению. По мнению врачей, Навальный выжил благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а врачи «скорой помощи» ввели атропин уже в аэропорту. В то же время пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила сегодня, что публикации содержат много фактических неточностей, а информация о выздоровлении Навального сильно преувеличена.