По данным «Красного креста», в результате пожара в бейрутском порту нет погибших и тяжело пострадавших

По данным местных СМИ, горит один из складов с автомобильными покрышками и нефтью. Армия Ливана объявила о готовности привлечь к тушению пожара свои вертолеты.
2020-09-10T15:38:10+03:00
2020-09-10T15:38:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706955-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:38, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)