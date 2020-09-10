В США в возрасте 68-ми лет скончался композитор Рональд Белл

Его музыка звучала в фильмах «Криминальное чтиво», «Лихорадка субботним вечером» и «Рокки». Причина смерти пока не объявлена.
2020-09-10T15:37:57+03:00
2020-09-10T15:37:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:37, 10 сентября 2020
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