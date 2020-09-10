Большой театр отменил оперу «Дон Карлос» из-за болезни солиста Ильдара Абдразакова

У него выявлен коронавирус. Спектакль должен был состояться сегодня на исторической сцене. Кроме Абрдазакова в опере заняты, в частности, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, — сообщает «Интерфакс».
2020-09-10T15:35:40+03:00
2020-09-10T15:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 10 сентября 2020
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