Столичные власти не планируют вводить новые ограничения на работу московских предприятий из-за коронавируса

Для этого нет предпосылок, — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По официальным данным, в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По стране суточный прирост превышает 5 тысяч уже неделю. Больше всего заболевает в Москве.
2020-09-10T15:35:12+03:00
2020-09-10T15:35:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706949-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)