Столичные власти не планируют вводить новые ограничения на работу московских предприятий из-за коронавируса

Для этого нет предпосылок, — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По официальным данным, в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По стране суточный прирост превышает 5 тысяч уже неделю. Больше всего заболевает в Москве.