В Кремле рассчитывают, что Россия избежит белорусского сценария после президентских выборов в 2024-м году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия – страна со своей политической культурой и своим политическим ландшафтом. Песков также добавил, что в Белоруссии много тех, кто поддерживает Лукашенко, несмотря на массовые акции протеста.