В Кремле рассчитывают, что Россия избежит белорусского сценария после президентских выборов в 2024-м году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия – страна со своей политической культурой и своим политическим ландшафтом. Песков также добавил, что в Белоруссии много тех, кто поддерживает Лукашенко, несмотря на массовые акции протеста.
2020-09-10T15:34:55+03:00
2020-09-10T15:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 10 сентября 2020
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