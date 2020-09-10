Министерство обороны Германии сообщило,что результаты исследования проб,взятых у Навального, направлены в МИД Германии

Министерство обороны Германии сообщило, что результаты исследования проб, взятых у Алексея Навального, направлены в МИД Германии, а оттуда в Организацию по запрещению химического оружия. В то же время постпред России при этой организации Александр Шульгин утверждает, что к этому моменту никаких материалов нет, а Москва настаивает на том, чтобы данные были переданы непосредственно российским представителям.

Сенатор Андрей Климов заявил сегодня, что действия Германии в ситуации с Навальным похожи на вмешательство в российские дела.