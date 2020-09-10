Мариинская больница в Петербурге ищет добровольцев для испытания американской вакцины от коронавируса

Объявление о поиске волонтёров появилось в соцсетях медучреждения.

Участие в испытании американской вакцины смогут принять лица старше восемнадцати лет. Из обязательных условий для потенциальных волонтёров — отсутствие ВИЧ и признаков ОРВИ, проблем с иммунитетом, а также, чтобы человек не проходил вакцинацию за последний месяц. Тем, кто станет частью испытаний предстоит на протяжении двух лет исправно в отведённые сроки посещать врачей для сдачи анализов. Всего запланировано шесть визитов после введения вакцины. Будет ли за это какое-то вознаграждение — не уточняется. Примечательно что накануне появилась информация о том, что Мариинская больница прекращает приём пациентов из-за вспышки заболевания коронавирусом. По неподтверждённым данным заразились более ста пятидесяти человек, которые сейчас находятся в медучреждении. Сегодня же Куйбышевский райсуд Петербурга назначил Мариинской больнице штраф в сто тысяч рублей за нарушение противоэпидемиологического режима в июне.

В частности, плохо проводилась дезинфекция помещений, в санпропуске скапливались опасные отходы, а персонал свободно перемещался по больнице. Из-за этого COVID-19 заразились как пациенты, так и сами медики.

Напомним, что ранее появилась информация, что российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот, однако ожидается, что сделать прививку каждый россиянин сможет только после нового года.