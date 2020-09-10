Президент Путин заявил о необходимости продолжить поддержку людей, которые оказались в сложной ситуации на фоне пандемии. По его словам, ситуация на рынке труда остается напряженной. Несмотря на возобновление работы предприятий, безработица превышает 6%. При этом, по словам Путина, показатель ВВП России сокращаться меньше, чем в других странах.

Центробанк в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в этом году. Рисковый сценарий предполагает, что пандемия коронавируса будет затяжной и сохранятся некоторые ограничения.