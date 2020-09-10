Ключевой свидетель по делу Сергея Фургала отпущен из СИЗО

Речь идет о бывшем бизнес-партнере экс-губернатора.

О переводе Николая Мистрюкова из изолятора, где он находился с конца прошлого года, под домашний арест Басманный суд попросило следствие. В СК сказали об изменении обстоятельств, которые раньше влияли на избрание меры пресечения. Где именно обвиняемый будет отбывать домашний арест, не ясно. Известно, что до 18 октября ему запрещено пользоваться любыми средствами связи, наложены ограничения на общение.

Защитник в интервью агентству ТАСС связал освобождение с состоянием здоровья – у Мистрюкова онкологическое заболевание. По словам Алексея Ульянова, сделка со следствием, которая предусматривает полное признание вины, на перевод из СИЗО не повлияла. Адвокат таким образом подтвердил, что бизнесмен и экс-депутат Хабаровского края заключил досудебное соглашение.

После задержания Мистрюков отрицал вину в причастности к заказным убийствам в Хабаровском крае и Амурской области. Как напоминают «Ведомости», позже он отказался от нанятых семьей защитников в пользу адвоката по назначению, дал признательные показания, в том числе против арестованного в июле губернатора Сергея Фургала.

Сам Фургал сейчас содержится в изоляторе. На прошлой неделе ему продлили арест до декабря. Бывший губернатор называет свое дело политическим, отрицает вину и заявляет о давлении со стороны следствия.