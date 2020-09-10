Сильный пожар вспыхнул в порту Бейрута, где месяц назад произошел мощный взрыв

Столб огня и клубящегося черного дыма поднимается на сотни метров над городом, пламя возвышается посреди руин – разрушенных взрывной волной складских помещений – эти кадры из Бейрута, который не успел оправиться после прошлой трагедии, вновь облетают мир. Как сообщает корреспондент агентства РИА Новости, дымом заволокло весь центр города. Горит склад с шинами, где также хранились канистры масла. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Нет информации и о пострадавших. Военные с помощью вертолетов пытаются потушить огонь, также пожарные работают на земле. Загоревшийся склад располагается на территории порта, где еще несколько недель назад прогремел взрыв. Тогда взрывная волна повредила половину зданий в городе, более 300 тысяч человек остались без крова. Почти 200 человек скончались, тысячи пострадавших. Взрыв произошел на складе, где хранилась аммиачная селитра.

После взрыва столица Ливана была признана районом бедствия, в городе до 19 сентября ввели режим чрезвычайного положения.