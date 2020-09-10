Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия, который отрицал существование коронавируса, критиковал патриарха Кирилла и президента Путина и захватил Среднеуральский женский монастырь. Решение церковного суда должен утвердить патриарх. В случае отлучения от церкви бывшего священнослужителя не смогут отпевать и молиться за него в православных церквях. Кроме того, Сергий перестанет быть монахом, — уточнили представители РПЦ.