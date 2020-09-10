Росприроднадзор требует от «Норникеля» выплаты 148 миллиардов рублей штрафа за разлив топлива на Таймыре

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края, требуя от «Норникеля» выплаты 148 миллиардов рублей штрафа за разлив топлива на Таймыре. Компания не согласна с суммой штрафа, указывая на то, что Росприроднадзор при расчете использовал самые высокие коэффициенты. В «Норникеле» подчеркивали, что готовы компенсировать ущерб в полном объеме и восстановить экосистему в районе аварии.
2020-09-10T14:36:16+03:00
2020-09-10T14:36:16+03:00
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14:36, 10 сентября 2020
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