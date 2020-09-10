Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах

При этом он отметил, что о второй волне говорить пока сложно. Первая волна еще не закончилась. По данным оперативного штаба, в России уже неделю каждый день заражается более 5 тысяч человек. Самый высокий прирост в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях.
2020-09-10T14:35:22+03:00
2020-09-10T14:35:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 10 сентября 2020
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