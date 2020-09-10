Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах

При этом он отметил, что о второй волне говорить пока сложно. Первая волна еще не закончилась. По данным оперативного штаба, в России уже неделю каждый день заражается более 5 тысяч человек. Самый высокий прирост в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях.