Георгий Кушиташвили приговорен к 3 годам колонии условно по делу об избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили приговорен к 3-м годам колонии условно по делу об избиении росгвардейца и хранении наркотиков, — сообщает ТАСС. В начале февраля Кушиташвили и его приятель были задержаны в центре Москвы. При задержании боксер ударил одного из сотрудников Росгвардии.
2020-09-10T14:34:31+03:00
2020-09-10T14:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 10 сентября 2020
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