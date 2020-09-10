Георгий Кушиташвили приговорен к 3 годам колонии условно по делу об избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили приговорен к 3-м годам колонии условно по делу об избиении росгвардейца и хранении наркотиков, — сообщает ТАСС. В начале февраля Кушиташвили и его приятель были задержаны в центре Москвы. При задержании боксер ударил одного из сотрудников Росгвардии.