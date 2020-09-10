Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по ситуации с Алексеем Навальным, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия настроена на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересована в этом. Песков подчеркнул, что в Кремле нет информации о состоянии Навального, и там не склонны доверять сообщениям СМИ о том, что политик вышел из комы. При этом журналисты обратили внимание на то, что Песков ни разу не назвал фамилию Навального. Он фигурирует как «берлинский больной» и «пациент».