Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по ситуации с Алексеем Навальным, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия настроена на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересована в этом. Песков подчеркнул, что в Кремле нет информации о состоянии Навального, и там не склонны доверять сообщениям СМИ о том, что политик вышел из комы. При этом журналисты обратили внимание на то, что Песков ни разу не назвал фамилию Навального. Он фигурирует как «берлинский больной» и «пациент».
2020-09-10T14:33:46+03:00
2020-09-10T14:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 10 сентября 2020
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