Z Архив новостей новости
5 2 6 301
14:32, 10 сентября 2020

Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, ключевого фигуранта дела Сергея Фургала

Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, ключевого фигуранта дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. По данным СМИ, Мистрюков заключил сделку со следствием и признал вину в организации убийств.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 6599 06.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 94 6 15044 03.09
Новости

В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео…

5 51 6 5695
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 144 6 16438 08:25
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 444 6 50518 08.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 263 6 34075 09.09
Новости

Алексей Навальный, по данным источников издания «Инсайдер», полностью пришел в себя после того, как его вывели из комы Утверждается, что ему удалось вспомнить события, которые предшествовали отравлению…

5 116 6 16016
Новости

The Insider и Der Spiegel: Алексей Навальный пришел в себя после покушения Политика, как утверждают власти Германии, отравили веществом из группы «Новичок», к этому могут быть причастны российские власти…

5 79 6 11486
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 19020 07.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 114 6 19286 11:36
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 398 6 71467 04.09
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Загадочное отравление Виктора Ющенко в 2004 году Что же касается России как отравителя, то хотя в истории с Ющенко доказать это не удалось, последующие отравления и убийства неугодных Кремлю, в том числе отравление Навального, льют воду именно на эту мельницу…

5 63 6 39481 03.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 195 6 37102 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41910 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Томск в плену у депутатской мафии Томск в плену у депутатской мафии 20 августа Алексей Навальный был отравлен, он до сих пор находится в коме. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где снимали несколько фильмов-расследований о региональной политике…

5 32 6 16434 03.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Навальный Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан…

5 58 6 12398 10:41

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный, по данным источников издания «Инсайдер», полностью пришел в себя после того, как его вывели из комы Утверждается, что ему удалось вспомнить события, которые предшествовали отравлению…

5 116 6 14909
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 80 6 113104 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 29.1 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 88 6 46483 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 138 6 265044 06.09
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Это ваши собственные обязательства. Соблюдайте их. И ваше расследование – это не расследование о Навальном, это расследование о том, как это боевое химическое вещество у вас еще существует…

5 62 6 91548 05.09
#слушать 01:31:19 8читать ;смотреть $скачать 72.6 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8732421
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4625761

Сегодня в эфире