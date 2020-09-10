Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, ключевого фигуранта дела Сергея Фургала

Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, ключевого фигуранта дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. По данным СМИ, Мистрюков заключил сделку со следствием и признал вину в организации убийств.
2020-09-10T14:32:47+03:00
2020-09-10T14:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 10 сентября 2020
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