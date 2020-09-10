На территории морского порта Бейрута новый пожар

По данным телеканала «Аль Арабия», очаг возгорания находится на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. В район происшествия направляются пожарные машины. В тушении задействован армейский вертолет. 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, который уничтожил инфраструктуру порта. Погибли 190 человек.