На территории морского порта Бейрута новый пожар

По данным телеканала «Аль Арабия», очаг возгорания находится на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. В район происшествия направляются пожарные машины. В тушении задействован армейский вертолет. 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, который уничтожил инфраструктуру порта. Погибли 190 человек.
2020-09-10T14:32:21+03:00
2020-09-10T14:32:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 10 сентября 2020
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