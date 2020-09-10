В России за сутки выявили максимальное с 3 августа число заразившихся коронавирусом

Главным очагом эпидемии в стране продолжает оставаться Москва.

Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в России неизменно растет с 1 сентября. Более того, за минувшие сутки заболели 5 363 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это максимальный прирост более чем за месяц – начиная с 3 августа.

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, уже почти две недели не опускается ниже единицы.

В Москве тенденция тоже пока не меняется. По ежедневному приросту заболевших столица вернулась к показателям месячной давности. За сутки в городе коронавирусом заразились 695 человек.

Ранее выступая на Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19 властям нужно применять минимум карантинных мер. Однако необходимо продолжать соблюдать все необходимые эпидемиологические нормы.