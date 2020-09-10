Спор между Великобританией и Евросоюзом о брекзите может закончиться в суде

Если Лондон нарушит соглашения, подписанные в начале года премьером Борисом Джонсоном, спор между Великобританией и Евроюзом о Брекзите может закончиться в Европейском суде, — сообщают британские СМИ.

В Лондоне начался очередной, восьмой раунд переговоров об отношениях страны с Евросоюзом после выхода Великобритании из ЕС. Газета Файнэншл таймс сообщает, что Соединенное королевство собирается принять новый закон, который может лишить юридической силы одно из ключевых положений о Брекзите – статус Северной Ирландии. Ранее, напоминает газета, стороны договорились о том, что между Северной Ирландией и Ирландией сохранится прозрачная граница. Соглашение также предусматривает таможенную проверку грузов, направляющихся из Северной Ирландии в Великобританию. В случае предложенных Джонсоном изменений, отмечают британские наблюдатели, Брюссель имеет право обратиться в суд, и в этом случае Лондон получит серьезные штрафы. Само же соглашение с ЕС потеряет свою юридическую силу. Это будет означать торговую войну между Соединенным королевством и Евросоюзом. СМИ напоминают, что после того, как соглашение с Брюсселем, заключенное бывшим премьером Терезой Мэй, было трижды отвергнуто британским парламентом, Борис Джонсон обещал вывести страну из ЕС в любом случае – с договором или без.

В рамках договора с Брюсселем 2020 год предусмотрен как переходный этап Брекзита, в ходе которого Лондон должен договориться с Евросоюзом о свободной торговле.